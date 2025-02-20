В России дропперами ежемесячно становятся около 80 тысяч человек

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ежемесячно становятся дропперами (людьми, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства), по данным Банка России, 80 тысяч человек, заявила на форуме о кибербезопасности в финансах зампред ЦБ Ольга Полякова.

"Мы видим, что каждый месяц дропперами становится где-то порядка 80 тысяч российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков. Выстраиваются две очереди, одна на получение банковской карты, а вторая уже на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств. И масштаб этой проблемы, конечно, нас очень сильно беспокоит. Наша задача как регулятора принять все возможные меры к тому, чтобы решить эту проблему", - сказала она.

"Уже сейчас мы видим, что работа "антиотмывочных" инструментов дает свои результаты. Мы существенно ускорили выявление дропов с одного-двух месяцев в 2023 году, уже сейчас буквально до дней, а иногда и до часов. Объемы этих операций к концу 2024 года снизились в 3 раза, а стоимость одной карты возросла в 5 раз, и сейчас она стоит порядка 30 тысяч рублей. Комиссия, которую теневой бизнес платит за такой вид бизнеса, возросла с 5% до 12-15%. То есть можно сказать так, что мы стараемся создать максимально невыгодные, неудобные условия, сложные условия для ведения такого бизнеса", - добавила она.

По словам зампреда ЦБ, чем быстрее банки выявляют дропы и закрывают им счета, тем быстрее и больше открывается счетов и больше становится дропперов, что является тревожной тенденцией. Еще одна проблема - оплата услуг теневого бизнеса.

"Простые, на первый взгляд, p2p-переводы (peer2peer, от физлица физлицу) с карты на карту и со счетов на счет стали основным способом оплаты запрещенных товаров и наркотиков в сети интернет. Мы видим, что прием ставок нелегальных казино осуществляется с использованием b2b-переводов (business-to-business, между юрлицами), с их помощью продается криптовалюта нелегальными криптообменниками, оплачивается пиратский контент и так далее", - сказала Полякова.

"Наша аналитика показывает, что потребителями услуг теневого бизнеса сегодня является уже, к сожалению, более 10 миллионов российских граждан. А объемы таких переводов - это достаточно значительные объемы всей теневой экономики нашей страны", - добавила она.