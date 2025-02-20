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В 2024 году из России выдворили на 34% больше иностранцев

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд России зафиксировал рост административных дел о нарушении миграционного режима. Об этом на совещании судей России сообщила председатель ВС Ирина Подносова.

" В 2024 году по сравнению с 2023 годом на 34% возросло количество лиц, которым назначено наказание в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации", - сказала она.

По ее словам, на 31% выросло и число дел об административных правонарушениях в области защиты госграницы.

По данным Верховного суда, в 2024 году судами общей юрисдикции в общей сложности было рассмотрено 5,8 млн дел об административных правонарушениях, арбитражными судами рассмотрено 54 тысяч таких дел.

Ирина Подносова Верховный суд
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