Путин и Си Цзиньпин вскоре проведут телефонный разговор

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - К Кремле сообщили, что в ближайшее время стоит ожидать телефонный разговор президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем.

"Стоит", - ответил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Ранее на этой неделе Путин заявил, что в ближайшее время проинформирует коллег по БРИКС о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

Переговоры российской и американской делегаций прошли 18 февраля.