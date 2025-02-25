В России из 766 тысяч детей иностранцев на миграционном учете стоят 154 тысячи

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В России многие дети-иностранцы не становятся на миграционный учет, заявил в Госдуме заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД (ГУВМ МВД России) Геннадий Кудряшов.

"По нашим оценкам, порядка 766 тысяч несовершеннолетних иностранных граждан находятся на сегодняшний день момент на территории России. В возрасте до шести лет - 256 тысяч, от семи до 14 лет - 394 тысячи, от 15 до 17 лет 115 тысяч человек", - сказал он.

Из них граждане Таджикистана - 26%, Киргизии - 14%, Узбекистана - 13,4%, Белоруссии - 2,3%, Украины - 8,3%.

При этом общая численность несовершеннолетних иностранных граждан, состоящих на миграционном учете, составляет около 154 тысяч, добавил Кудряшов. Он считает очевидным, "что родители в какой-то мере пренебрегают своими родительскими обязанностями по постановке на миграционный учет".

"Мы выступаем за необходимость урегулирования этого вопроса с некоторыми исключениями", - отметил Кудряшов. Такими исключениями, например, может быть ситуация, когда один из родителей является гражданином РФ или ребенок получает гражданство РФ уже после въезда в страну.

25 февраля в Госдуме проходит заседание рабочее совещание комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и комитета по безопасности и противодействию коррупции по вопросам совершенствования нормативного регулирования въезда в Россию и выезда из России несовершеннолетних иностранных граждан и обеспечения законности их пребывания (проживания) на территории России без родителей.