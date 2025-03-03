Компания "Калашникова" стала совладельцем нескольких швейных и текстильных фабрик

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ООО "Триада-ТКО" (производитель экипировки, входит в концерн "Калашников") получило доли в нескольких швейных и текстильных предприятиях в Москве, Тверской, Ростовской и Смоленской областях.

По данным ЕГРЮЛ, в феврале ООО стало владельцем 99,99% долей московской швейной фабрики "Космос", оставшуюся долю приобрело подконтрольное ему ООО "Триада-МПС".

"Триада-ТКО" также получила 25% московского ООО "Ирей-Импэкс" (отрасль - производство спецодежды), остальные доли остались у Рушаны Мухамедовой. Компания также стала владельцем 21% долей тверского ООО "Комбинат "Парижская коммуна" (производство трикотажного и вязаного полотна), еще 34% остались у ООО "Эко-текс" (которым в равных долях владеют Мария Бокарева и Сергей Панкин), 25% - у Виктора Громова, 20% - у Дмитрия Коханова. Такую же 21%-ю долю "Триада-ТКО" получила в смоленском ООО "Альянс" (производство спецодежды), остальными долями напрямую или через ООО "УК "Усадьба" владеет ООО "Эко-текс". И еще 21% компания получила в ростовском ООО "Булава" (отрасль - производство спецодежды), остальные доли остались у Галины Банниковой.

В феврале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ООО "Булава" приобретает производственные площадки российского производителя и продавца одежды "Глория Джинс" (GJ) в Гуково и Зверево. Источник "Интерфакса" в "Глории Джинс" уточнял, что сделка находится в процессе оформления.

ООО "Триада-ТКО" - разработчик, производитель и поставщик военной экипировки.