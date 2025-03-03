Поиск

Компания "Калашникова" стала совладельцем нескольких швейных и текстильных фабрик

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - ООО "Триада-ТКО" (производитель экипировки, входит в концерн "Калашников") получило доли в нескольких швейных и текстильных предприятиях в Москве, Тверской, Ростовской и Смоленской областях.

По данным ЕГРЮЛ, в феврале ООО стало владельцем 99,99% долей московской швейной фабрики "Космос", оставшуюся долю приобрело подконтрольное ему ООО "Триада-МПС".

"Триада-ТКО" также получила 25% московского ООО "Ирей-Импэкс" (отрасль - производство спецодежды), остальные доли остались у Рушаны Мухамедовой. Компания также стала владельцем 21% долей тверского ООО "Комбинат "Парижская коммуна" (производство трикотажного и вязаного полотна), еще 34% остались у ООО "Эко-текс" (которым в равных долях владеют Мария Бокарева и Сергей Панкин), 25% - у Виктора Громова, 20% - у Дмитрия Коханова. Такую же 21%-ю долю "Триада-ТКО" получила в смоленском ООО "Альянс" (производство спецодежды), остальными долями напрямую или через ООО "УК "Усадьба" владеет ООО "Эко-текс". И еще 21% компания получила в ростовском ООО "Булава" (отрасль - производство спецодежды), остальные доли остались у Галины Банниковой.

В феврале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ООО "Булава" приобретает производственные площадки российского производителя и продавца одежды "Глория Джинс" (GJ) в Гуково и Зверево. Источник "Интерфакса" в "Глории Джинс" уточнял, что сделка находится в процессе оформления.

ООО "Триада-ТКО" - разработчик, производитель и поставщик военной экипировки.

Глория Джинс Триада-ТКО Калашников
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В "Билайне" объяснили сбой со связью DDoS-атакой

Роскомнадзор зафиксировал всплеск жалоб на работу "Билайна" в столичном регионе

Кабмин РФ поддержал закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Кабмин РФ поддержал закон о полном запрете на образовательную деятельность для иноагентов

Кремль пригрозил судебными последствиями в случае передачи активов РФ Украине

Песков заявил, что Зеленский хочет продолжения войны

В АТОР опровергли сообщения о массовом заражении лихорадкой денге россиян во Вьетнаме

В АТОР опровергли сообщения о массовом заражении лихорадкой денге россиян во Вьетнаме

В Уфе полностью потушили пожар на НПЗ

На территории НПЗ в Уфе следов атаки БПЛА пока не обнаружено

МЧС проведет 5 марта масштабную проверку систем оповещения населения

В ФСБ сообщили о ликвидации готовившего теракты в метро и подмосковной синагоге

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5939 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2195 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе350 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау87 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });