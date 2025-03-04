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Песков допустил, что приостановка военной помощи сподвигнет Киев к мирному процессу

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Приостановка американской военной помощи Украине, если это соответствует действительности, может сподвигнуть Киев к мирному процессу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Еще предстоит узнать детали, но, если это соответствует действительности, то это решение, которое, действительно, может сподвигнуть киевский режим к мирному процессу", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию о приостановке американской помощи.

По его словам, "то, что до сих пор США были главным поставщиком этой войны, это очевидно".

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"Если США приостановят эти поставки, это будет, наверное, наилучший вклад в дело мира", - сказал Песков.

При этом представитель Кремля заметил, что некоторые европейские страны заявляют о намерении продолжить оказывать всестороннюю помощь Украине. "То есть они как-то, наверное, будут пытаться компенсировать выбывающие объемы боеприпасов и всего остального. Но, конечно же, самый главный объем до сих пор получался из Соединённых Штатов и по каналам Соединённых Штатов", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

"Посмотрим. Сейчас очень много разрозненной информации, главным образом она идет со ссылкой на источники. И конечно, нужно смотреть, как развивается ситуация на земле", - добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщало, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине.

Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока не поступало.

Дмитрий Песков Дональд Трамп США Украина
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