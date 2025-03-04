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Приостановка военной помощи Киеву касается главным образом бронетехники

Приостановка военной помощи Киеву касается главным образом бронетехники
Фото: Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Приостановка передачи военной помощи Киеву, на которую, по данным ряда СМИ, пошли США, коснулась, в основном, бронетехники, сообщает ABC News со ссылкой на двух американских чиновников.

Помощь, которая была на подходе - это, в основном, бронетехника, на ремонт и подготовку которой требовалось время, сказали они.

По их словам, США уже передали Украине 90% помощи, согласованной еще при предыдущей американской администрации. "В эти пакеты (помощи - ИФ) входит большое количество критически важного военного снаряжения и противотанковых систем, например, ПТРК Javelin", - добавили чиновники.

Речь идет о помощи, которую США поставляли Украине в рамках механизма PDA (Presidential Drawdown Authority). Этот механизм предусматривает передачу оружия, уже хранящегося на американских складах, а не производство нового вооружения.

Ранее Bloomberg и другие СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп распорядился приостановить всю военную помощь Украине. Официального подтверждения этой информации со стороны Белого дома пока не поступало.

Тем не менее предполагается, что Киев в любом случае будет получать оружие как минимум еще несколько месяцев ввиду заключения Украиной контрактов с частными американскими компаниями, отмечает ABC News. Такие контракты не регулируются механизмом PDA.

Дональд Трамп США Украина
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