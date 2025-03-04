Правительство согласовало перенос еще шести проектов модернизации в энергетике

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило перенос сроков модернизации еще шести объектов генерации, соответствующие изменения внесены распоряжением от 28 февраля.

Речь идет о сдвиге проекта модернизации на Красноярской ТЭЦ-1 (с декабря 2024 года на 1 мая 2025 года), проекта на Нижнекамской ТЭЦ "ТГК-16" (речь идет о двух проектах: один переносится на апрель 2026 года, другой - на январь 2029 года). Кроме того, для "Интер РАО" утвердили новые сроки реновации "Костромской ГРЭС" (пятый блок, с февраля 2025 года отложен на ноябрь 2026 года) и Пермской ГРЭС (второй блок, с февраля 2026 года на октябрь 2027 года).

Также речь идет об изменении даты завершения работ по проекту модернизации на Рефтинской ГРЭС (проект "Кузбассэнерго", с января 2026 года на октябрь 2027 года).

Соответствующие сдвиги сроков рассматривались на заседании профильной правкомиссии 19 февраля. В материалах к заседанию, с которыми ранее ознакомился "Интерфакс", сообщалось, что генкомпании обратились в Минэнерго с просьбой перенести вводы "по причине нарушения поставщиком основного энергетического оборудования контрактных сроков поставок такого оборудования".

Ведомство, согласно материалам, также предлагало "проработать вопрос совершенствования действующих механизмов ответственности", в частности, в вопросе порядка индексации капзатрат по проектам модернизации, ввод которых сдвигается "вправо".

Также на том февральском заседании должны были рассмотреть и переносы ряда проектов ВИЭ по срокам (Ассоциация развития возобновляемой энергетики просила об отсрочке обязательств в отношении 54 объектов с общей установленной мощностью 2067 МВт - ИФ). Пока решения в виде измененных документов не раскрывались.

Ранее в феврале правительство уже исключило из списка проектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов, 15 проектов модернизации российских электростанций.

Так, из перечня проектов модернизации убрали Нижнекамскую ТЭЦ "Татнефти" (как сообщалось в материалах к правкомиссии, прошедшей в декабре, проект сдвинули с декабря 2024 года на три года - ИФ), Автозаводскую ТЭЦ "Эн+ Генерация" (ранее - "ЕвроСибЭнерго", тут причинами отказа от этого проекта стали рост цен на оборудование, а как результат, и стоимости проекта, а также ожидания негативного эффекта в связи с этим на финрезультаты компании - ИФ), Воронежскую ТЭЦ-1 "Квадры" (стоимость турбины для нее с августа по ноябрь 2022 года увеличилась на 75% и проект стал неокупаемым, также у компании были сомнения относительно выполнения сроков поставки оборудования - ИФ).

Кроме того, в соответствующем распоряжении правительства речь шла об отказе от проектов для "ТГК-2": на Костромской ТЭЦ-2, Ярославской ТЭЦ-2 и Ярославской ТЭЦ-3. Тут, как сообщалось в материалах к правкомиссии, причиной стали проблемы с финансированием. Изначально "ТГК-2" планировала привлечь средства у Альфа-банка, но получила отказ. В дальнейшем удалось договориться с Промсвязьбанком, за счет чего реализуется проект реновации "Вологодской ТЭЦ", но по остальным станциям в финансировании модернизации "ТГК-2" отказали, также компания отмечала увеличение сроков поставки оборудования.

"ЭЛ5-Энерго" (ранее - "Энел Россия") правительство согласовало отказ от проекта модернизации "Невинномысской ГРЭС" (отмечалось, что тут затраты на реновацию выросли на 454% - ИФ).

СГК разрешили отказаться от проекта реновации объектов на Ново-Кемеровской ТЭЦ, Томь-Усинской ГРЭС, Новосибирской ТЭЦ-3 и Беловской ГРЭС (тут также причинами стали сроки поставки оборудования и увеличение стоимости, суммарно за отказ от модернизации компания может заплатить около 2 млрд руб. - ИФ).

"ОГК-2"освободили от обязательств по двум проектам модернизации на Сургутской ГРЭС-1 (в материалах сообщалось, что срыв поставок основного оборудования по ГЭХ в среднем составил 16 месяцев - ИФ).

Кроме того, правительство ранее исключило из списков обязательств модернизации "Т Плюс". В распоряжении речь идет об исключении компании без упоминания конкретных проектов, но судя по документам, из которых убирают "Т Плюс", речь идет о модернизации на Ижевской ТЭЦ-2 и на Самарской ТЭЦ.