ФАС проанализирует цены на Lada после жалобы ассоциации таксистов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба проанализирует ценообразование автомобилей Lada после обращения ассоциации "Национальный совет такси" (НСТ) с жалобами на завышение "АвтоВАЗом" цен, хотя само обращение оставлено без рассмотрения из-за отсутствия необходимых документов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС.

НСТ в феврале направлял в ФАС письмо за подписью исполнительного директора союза Наталии Лозинской, в котором просил антимонопольную службу проверить факты завышения цен на модели Lada Granta и Lada Vesta, закупаемые в таксопарки. Об обращении ассоциации в ФАС писали "Ведомости". В ассоциации указывали, что доля продукции "АвтоВАЗа" в пассажирских перевозках постоянно растет и уже превышает 50% в ежегодном притоке автомобилей такси, что формирует финансовую зависимость перевозчиков от ценовой политики концерна.

Ссылаясь на данные аналитического центра при правительстве, в НСТ отмечали, что цены на Lada Granta за 2021-2023 годы выросли почти в 1,6 раза, на Lada Vesta - в 1,8 раза, в то время как средняя цена машины эконом-класса за тот же период выросла лишь на 28%.

"АвтоВАЗ", комментируя ситуацию вокруг обращения таксистов в ФАС, заявлял, что не является единственным или доминирующим поставщиком автомобилей для такси и указывал на то, что за 2024 год цены на модельный ряд Lada были проиндексированы на 4,3% - более чем вдвое меньше уровня годовой инфляции, о котором сообщали в Росстате.

Кроме того, в компании обращали внимание на рост стоимости непосредственно услуг такси, также нашедший отражение в официальной статистике. По данным Росстата, которые приводили в концерне, стоимость проезда 1 км пути на такси в России в январе 2021 года составляла 25,6 рубля, к январю 2024 года - выросла до 41,1 рубля (+61% к январю 2021 года), а к началу 2025 года - уже до 45,5 рубля. (+78% к январю 2021 года). Также в "АвтоВАЗе" отметили, что ФАС начала разбирательство по факту подорожания услуг такси в течение 2024 года на 16%, о чем в январе 2025 года говорил руководитель ведомства Максим Шаскольский.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФАС, ведомство осуществляет постоянный контроль за изменением цен на автомобили. Там отметили, что соответствующая работа идет и с "АвтоВАЗом". "На основании поступающих обращений и в целях недопущения необоснованного повышения цен на автомобили ФАС России запросила у АО "АвтоВАЗ" информацию о хозяйственной деятельности по итогам 2024 года и проводит соответствующий анализ. В случае выявления нерыночных факторов, увеличивающих цены на автомобили, служба примет соответствующие меры реагирования", - сказали в ведомстве.

При этом в ФАС сообщили, что обращение НСТ оставлено без рассмотрения из-за недостаточного обоснования заявленных претензий. "Служба рекомендовала объединению приложить необходимые документы и обратиться повторно", - сказали "Интерфаксу" в ФАС.

Источник "Ведомостей", знакомый с инициативой НСТ, связывал обращение отраслевого лобби с активизацией дискуссии в парламенте относительно целесообразности установления требований по уровню локализации машин такси. Речь о законодательной инициативе главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова и депутата от "Единой России" Владимира Гутенева, которая предлагает наделить правительство правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении в январе 2024 года. Документ вносит изменения в 580-ФЗ "Об организации перевозок легковым такси", который вступил в силу 1 сентября 2024 года.

После первого чтения многие деловые и общественные объединения высказывались против этого законопроекта или предлагали его корректировки. Последние изменения по проекту были в конце весны 2024 года, когда комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки кабмина ко второму чтению. Они предполагали, что для машин такси не будет применяться балльная система оценки локализации.

НСТ в обращении в ФАС отмечал, что принятие этого законопроекта о такси будет означать монополизацию поставок автомобилей такси "АвтоВАЗом".