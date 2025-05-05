Возбуждено дело о хищении 650 млн рублей при исполнении ГОЗ в Хабаровском крае

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Генеральный директор ООО "Креатив" Иван Дмитриев задержан и арестован по подозрению в хищении 650 млн рублей при исполнении гособоронзаказа, сообщили в Главном военном следственном управлении (ГВСУ) СКР.

Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа (пп. "а", "б" ч. 2 ст. 201.1 УК).

Как установило следствие, в 2019 году ООО "Креатив" заключило с госзаказчиком контракты на производство строительных работ в Хабаровском крае на общую сумму более 900 млн рублей.

"Обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Дмитриева. В период 2019-2020 годов ООО "Креатив" строительные работы в полном объеме не выполнило, выплаченными в качестве аванса бюджетными денежными средствами в сумме 650 млн рублей Дмитриев распорядился по своему усмотрению", - сообщили в СК.

"В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество Дмитриева наложен арест на общую сумму свыше 20 млн рублей", - добавили в управлении.