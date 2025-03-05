ФАС продлила срок исполнения предупреждения Ozon и Wildberries по участию в акциях

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России продлила сроки исполнения предупреждения маркетплейсами Ozon и Wildberries об обеспечении прозрачного механизма участия продавцов в акциях до 31 марта 2025 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора.

Ранее маркетплейсам было необходимо внести соответствующие изменения до 28 февраля, однако компании попросили продлить дедлайн до конца марта.

"Доминирующие маркетплейсы в установленный срок подтвердили принятие мер по выполнению предупреждений. При этом для обеспечения полной технической реализации требований ФАС России площадки представили ходатайства о продлении сроков их выполнения до конца марта 2025 года", - говорится в сообщении.

Регулятор ранее указывал, что маркетплейсы должны создать условия, при которых участие в акциях возможно только при условии подтверждения от продавца.

В случае неисполнения предупреждений ФАС возбудит против маркетплейсов дела о нарушении закона "О защите конкуренции" (пункт 3 ч. 1 ст. 10).