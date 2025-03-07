Поиск

Путин в разговоре с Вучичем отметил недопустимость вмешательства в дела Сербии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Кремль подтвердил, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Ранее о беседе сообщила сербская сторона.

"Подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства, в основе которого духовные, культурные и исторические связи народов двух стран. Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая с.г.", - отмечается в сообщении.

"Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей. С российской стороны была также выражена солидарность с Президентом Республики Сербской М.Додиком", - информирует пресс-служба.

Там сообщили, что "предметно рассмотрен ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики".

"Пользуясь случаем, Владимир Путин тепло поздравил Президента Сербии с недавно отмечавшимся его 55-летием. Условлено о продолжении дальнейших контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

Владимир Путин Александр Вучич Сербия Милорад Додик Республика Сербская
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Еще одна вспышка ящура произошла в Евросоюзе

Суд признал общим обязательством супругов Блиновских долг Сбербанку в 7,6 млн руб.

Срок службы самолета Ан-26 планируется продлить с 50 до 60 лет

Военная операция на Украине

Нанесен удар по объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины

В иске Генпрокуратуры заявлено о выведенных из "Газпром нефтехим Салавата" 150 млрд руб.

В иске Генпрокуратуры заявлено о выведенных из "Газпром нефтехим Салавата" 150 млрд руб.

Россияне в 2024 году получили на 25% больше шенгенских виз, чем годом ранее

Завершен демонтаж кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Завершен демонтаж кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Сотрудники "Мираторга" погибли в ДТП с автобусами в Белгородской области

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 39 дронов ВСУ

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике

Северный флот выполнил ракетные стрельбы на учениях в Арктике
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе356 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5961 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии166 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });