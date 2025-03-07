Путин в разговоре с Вучичем отметил недопустимость вмешательства в дела Сербии

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Кремль подтвердил, что состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем. Ранее о беседе сообщила сербская сторона.

"Подчеркнут обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-сербского стратегического партнерства, в основе которого духовные, культурные и исторические связи народов двух стран. Александр Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая с.г.", - отмечается в сообщении.

"Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в Сербии, высказался в поддержку действий законно избранных властей. С российской стороны была также выражена солидарность с Президентом Республики Сербской М.Додиком", - информирует пресс-служба.

Там сообщили, что "предметно рассмотрен ряд практических вопросов дальнейшего взаимодействия в различных областях, прежде всего в сфере энергетики".

"Пользуясь случаем, Владимир Путин тепло поздравил Президента Сербии с недавно отмечавшимся его 55-летием. Условлено о продолжении дальнейших контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.