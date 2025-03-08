Детали кормы танкера "Волгонефть 239" полностью вывезли с площадки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Последние детали кормовой части танкера "Волгонефть 239", севшего на мель возле мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края, вывезены с площадки, сообщил оперативный штаб региона.

Как говорится в сообщении в его телеграм-канале, в субботу гребные винты и якорь погрузили в спецтехнику и увезли.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Работы по демонтажу кормы танкера "Волгонефть 239" стартовали в конце января. Проект утилизации был разработан Морспасслужбой и согласован Росприроднадзором. Работы планировалось завершить до конца марта. Вокруг кормы танкера было создано искусственное обвалование, которое выполняло роль защитного сооружения и обеспечивало возможность работы техники. Вдоль береговой линии была отсыпана временная дорога, по которой вывозили мазут и металл.