Поиск

Детали кормы танкера "Волгонефть 239" полностью вывезли с площадки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Последние детали кормовой части танкера "Волгонефть 239", севшего на мель возле мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края, вывезены с площадки, сообщил оперативный штаб региона.

Как говорится в сообщении в его телеграм-канале, в субботу гребные винты и якорь погрузили в спецтехнику и увезли.

В РоссииГруппировка по уборке пляжей от мазута на Кубани будет увеличенаЧитать подробнее

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Работы по демонтажу кормы танкера "Волгонефть 239" стартовали в конце января. Проект утилизации был разработан Морспасслужбой и согласован Росприроднадзором. Работы планировалось завершить до конца марта. Вокруг кормы танкера было создано искусственное обвалование, которое выполняло роль защитного сооружения и обеспечивало возможность работы техники. Вдоль береговой линии была отсыпана временная дорога, по которой вывозили мазут и металл.

Хроника 15 декабря 2024 года – 08 марта 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край Волгонефть 239
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обвиняемая в отмывании денежных средств блогер Александра Митрошина признала вину

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударах по украинским аэродромам

Военная операция на Украине

Военные РФ вернули под контроль три населенных пункта Курской области

Нефтеперерабатывающий завод "Кинеф" в Ленобласти атакован БПЛА

Апрельская погода установилась в Москве

Апрельская погода установилась в Москве

Снежная и ветреная погода ожидается в ряде регионов России 8 марта

Снежная и ветреная погода ожидается в ряде регионов России 8 марта

В Брянской области горит перерабатывающее предприятие после атаки беспилотников ВСУ

Аэропорт Волгограда временно не принимает самолеты

Аэропорт Волгограда временно не принимает самолеты

Что произошло за день: пятница, 7 марта

Восемь человек пострадали при обрушении зрительских рядов в цирке под Самарой

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе357 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне48 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5967 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии167 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2197 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ32 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости374 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние224 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту113 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });