Завершен демонтаж кормы севшего на мель танкера "Волгонефть 239"

Демонтаж танкера "Волгонефть-239" в Краснодарском крае Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Работы по утилизации кормовой части танкера "Волгонефть 239", севшего на мель возле мыса Панагия в Темрюкском районе Краснодарского края, завершены, сообщается в телеграм-канале Минтранса РФ.

"Специалисты закончили работы по разделке кормовой части судна, севшего на мель у мыса Панагия. На полную разрезку судна потребовалось чуть больше месяца. Первоначальным планом были предусмотрены сроки 2 месяца", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первый этап работ стартовал 31 января. Специалисты начали резать переходный мостик. Затем была демонтирована вся надстройка танкера, включая внутренние помещения. После этого специалисты перешли к самому сложному этапу операции – разделке подводной части судна. Для этого его постепенно вытаскивали на берег и резали по частям.

"Для того, чтобы начать утилизацию, было необходимо вывезти с танкера мазут и топливо. К 17 января на судне было восстановлено судовое оборудование, необходимое для откачки груза, и начался подогрев мазута. Планировалось, что нефтепродукты вывезут до конца января, но эти работы закончили раньше установленного срока", - уточняет Минтранс.

До начала разделки из внутренних резервуаров из танкера откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топливо, провели зачистку всех емкостей, чтобы исключить возможность загрязнения акватории при работах.

Вокруг кормы танкера было создано искусственное обвалование, которое выполняло роль защитного сооружения и обеспечивало возможность работы техники. Вдоль береговой линии была отсыпана временная дорога, по которой вывозили мазут и металл.

В настоящее время последние фрагменты танкера вывозят с береговой линии на переплавку. ФГБУ "Морспасслужба" начала зачистку территории, на которой велись работы по утилизации кормовой части.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.