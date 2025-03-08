Что произошло за день: суббота, 8 марта

Признание вины блогером, планы США по учениям НАТО и самый длинный надземный переход через МКАД

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Обвиняемая в отмывании денежных средств блогер Александра Митрошина признала вину. В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.

- США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе. Как сообщило шведское издание Expressen со ссылкой на источники, запланированных на 2025 год натовских учений это пока не касается.

- Российские военные вернули под контроль три населенных пункта Курской области: Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину.

- В районе Новоегорьевского шоссе открыли самый длинный надземный переход через МКАД. Его протяженность более 315 метров.

- Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в Грузии вблизи границы с Арменией. Позднее в республике произошло еще одно землетрясение, на этот раз магнитудой 4,0. Эпицентр находился в северо-восточной части страны. Также в субботу сообщалось о землетрясении на севере Армении - в 6 км к северо-востоку от города Спитак, магнитудой 4.6.

- "Зенит" победил "Факел" в матче РПЛ с двумя удалениями. Красные карточки получили игрок воронежцев Вячеслав Якимов и полузащитник гостей Вендел, показавший неприличный жест.