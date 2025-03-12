Военные РФ освободили от ВСУ еще пять населенных пунктов в Курской области

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России в Курской области освободили ещё пять населённых пунктов, сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный", - сказано в сообщении.

Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили одну украинскую контратаку в Курской области, добавили в Минобороны РФ.

По словам военных, нанесено поражение 12 бригадам и двум полкам ВСУ в районах 11 населенных пунктов Курской области.

"Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Горналь, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Махновка, Мирный, Михайловка, Рубаншина, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка, Мирополье, Юнаковка и Яблоновка Сумской области", - сообщили в военном ведомстве.

По данным Минобороны России, в течение суток на курском направлении Вооруженные силы Украины потеряли свыше 260 человек, за все время боевых действий там украинская армия потеряла более 66,8 тыс. военнослужащих.

"За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, три бронетранспортера, десять боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также три пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

По его информации, всего за время боевых действий в Курской области потери украинских сил там составили более 66 810 военнослужащих.

"Два военнослужащих ВСУ сдались в плен", - сказали в Минобороны.

По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 392 танка, 314 боевых машин пехоты, 275 бронетранспортеров, 2 191 боевую бронированную машину, 2 411 автомобилей, 545 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 120 станций РЭБ, 16 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.