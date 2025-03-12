Пекин анонсировал переговоры с Москвой и Тегераном по иранской ядерной проблеме

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Дипломаты из Китая, Ирана и России проведут в Пекине в пятницу 14 марта встречу по иранскому ядерному вопросу, заявил китайский МИД.

"Встреча пройдет под председательством заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя. В ней примут участие замглавы МИД России Сергей Рябков и заместитель главы иранского МИД Казем Гарибабади", - отмечается в сообщении.

Стороны обсудят и другие вопросы, представляющие общий интерес.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за восстановление соглашения по иранской ядерной программе в первоначальном виде. "Выступаем за восстановление первоначальной программы, от которой американцы отказались во время первого президентства Дональда Трампа", - сказал министр в интервью американским блогерам.