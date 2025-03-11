Аэропорт "Шереметьево" возобновил работу после перерыва

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В аэропорту "Шереметьево" с 8:55 отменены ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводили утром для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Пока они действовали, на запасные аэродромы ушли 18 самолетов, направлявшиеся в "Шереметьево".

Этим же утром прервали работу и три остальных аэропорта московского авиаузла – "Домодедово", "Внуково" и "Жуковский".