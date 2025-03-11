Казанский аэропорт принял восемь самолетов, перенаправленных из Москвы

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Восемь авиарейсов, следовавших в Москву, ушли на запасной аэродром в Казани, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.

"11 марта в период с 5:20 по 8:50 (...) в международный аэропорт "Казань" прибыли на запасной аэродром воздушные суда, следовавшие из Баку, Оша, Куляба, Еревана, а также Новокузнецка и 3 самолета из Омска", - говорится в сообщении.

Причиной ухода на запасной аэродром стали временные ограничения в аэропортах московского авиаузла.