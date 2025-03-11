Аэропорты Поволжья приняли летевшие в Москву самолеты из-за ограничений в столице

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Ряд следовавших в Москву рейсов после закрытия столичных аэропортов во вторник утром перенаправлен на запасные аэродромы в регионы Приволжского федерального округа.

Так, аэропорт "Курумоч" в Самаре принял одиннадцать рейсов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"11 марта на запасной аэродром в Самару прибыли 11 рейсов, следовавших в Москву из Хургады, Дубая, Магнитогорска, Бишкека, Карши, Термеза, Бухары, Еревана, Тюмени и Кемерово. С пассажирами работают представители авиакомпании", - сказал представитель аэропорта.

Пять рейсов, следовавших из Бахрейна, Узбекистана и Туркмении, приземлились в аэропорту Саратова.

"По состоянию на 9:50 (8:50 мск - ИФ) 11 марта международный аэропорт "Гагарин" принял в качестве запасного 5 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла из Самарканда, Ташкента, Стамбула, Бахрейна и Ашхабада", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Представитель пресс-службы отметил, что самолеты получают наземное обслуживание, с пассажирами работают представители авиакомпаний.

Кроме того, задержаны четыре рейса сообщением между Москвой и Ижевском. Из онлайн-табло аэропорта столицы Удмуртии следует, что задерживается прибытие рейса 6377 авиакомпании "Россия" из "Шереметьево" и 302 авиакомпании "Ижавиа" из "Домодедово". Задерживаются также вылет рейсов из Ижевска в Москву – 6378 в "Шереметьево" ("Россия") и 301 в "Домодедово" ("Ижавиа").

Ранее сообщалось, что казанский аэропорт принял восемь рейсов, направлявшихся в Москву, – из Баку, Оша, Куляба, Еревана, Новокузнецка и Омска.

Причиной ухода на запасные аэродромы стали временные ограничения в аэропортах Москвы.