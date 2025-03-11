Песков допустил, что украинская атака БПЛА подпортит наметившуюся тенденцию в диалоге

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Массированная атака беспилотников на Московский регион может подпортить наметившуюся тенденцию в диалоге по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты во вторник спросили его, является ли ночная атака попыткой Киева сорвать переговоры по Украине или усилить свои позиции.

"Переговоров пока нет. Пока американцы, по их же собственным словам, пытаются понять, насколько Украина готова к мирным переговорам. Пока переговоров нет, поэтому здесь пока нечего срывать. Но то, что можно изрядно подпортить наметившуюся тенденцию, это да", - ответил Песков.

Он также отметил, что все меры для борьбы с такими атаками были предприняты заблаговременно.

"И это как раз позволяет обеспечивать защиту Москвы, Московской области, а также многих других регионов", - сказал Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минувшей ночью была отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу. "На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников", - написал Собянин в своем телеграм-канале.

По данным Минздрава РФ, в Московской области в результате атаки беспилотников пострадали 18 человек, в том числе трое детей. Также сообщалось о двух погибших.