Лавров увидел в идеях об отправке миротворцев на Украину желание спасти власти в Киеве

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Предложения направить миротворцев в зону украинского конфликта до первоначальных шагов по его урегулированию выглядят как попытки спасти власти в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Много очень предложений объявить перемирие и разместить миротворцев, и потом уже решать вопрос о том, где какие границы проходят, как дальше жить. Миротворцы - это сейчас у всех на устах, уже обсуждают 10 тысяч хватит ли, может быть, 50, или 100 тысяч", - сказал он во вторник по итогам переговоров в Москве с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

"Вопрос у нас простой, и мы сказали об этом: они (миротворцы - ИФ) будут охранять что? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русскую культуру, русский язык, русские СМИ, запретил каноническую Русскую православную церковь?" - добавил глава российского МИД.

Или же, продолжил он, "мы все-таки сначала будем добиваться прекращения этой расистской практики киевским режимом?". Лавров убежден, что "с этим сначала надо разобраться, потому что иначе это все выглядит как попытка через развертывание миротворцев спасти остатки этого режима от гнева народного, так я скажу".

Отвечая на вопрос о возможном участии ОБСЕ в урегулировании украинского конфликта, глава МИД РФ отметил, что у Москвы накопилось много претензий к мониторинговой миссии ОБСЕ, которая действовала в регионе с 2014 по 2022 год, "включая нежелание раскрывать детальную информацию о том, кто же все-таки больше виноват в разрушении гражданской инфраструктуры, в прицельных атаках артиллерийских против гражданского населения".

"На данном этапе накопились проблемы в работе этой миссии, включая факты передачи информации украинской стороне, это грубейшее нарушение принципа нейтральности", - отметил министр.

Он также подчеркнул, что "вообще процесс урегулирования еще не начинался". "Господин Зеленский публично заявляет, что он не хочет никакого перемирия, пока американцы не дадут ему гарантии, что в случае чего они Россию не разбомбят ядерным оружием... Пока все это несерьезно", - сказал глава российского МИД.