Роспотребнадзор исключил риски распространения лихорадки Эбола в России

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Роспотребнадзоре исключили риски распространения вируса Эбола в России на фоне сообщений о выявлении случаев заболевания этой лихорадкой в Уганде.

По данным ведомства, 30 января 2025 года Минздрав Уганды объявил о новой вспышке вируса Эбола-Судан, одного из шести известных видов вируса Эбола. Первым заболел медицинский работник, скончавшийся 29 января в столице Уганды. 1 марта появилась информация о смерти четырехлетнего ребенка.

"Риски распространения инфекции на территории России в настоящее время исключены", - сообщили в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что на пунктах пропуска через государственную границу работает автоматизированная информационная система "Периметр", которая позволяет выявлять граждан с симптомами инфекционных заболеваний. Роспотребнадзор также разработал диагностические наборы для выявления генетического материала вируса Эбола и тест-системы для определения антител.

"Однако на текущий момент отсутствуют одобренные лекарства и вакцины для лечения болезни, вызванной вирусом Эбола-Судан. Поэтому гражданам России, планирующим поездки в Уганду, рекомендуется учитывать актуальную эпидемиологическую ситуацию и соблюдать меры предосторожности", - добавили в ведомстве.