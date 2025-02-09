В Иране заявили, что не намерены вести переговоры с США под давлением

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Иранские власти не считают разумным в условиях американского давления вести переговоры с США по вопросу ядерной программы Тегерана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Переговоры со слабой позиции не являются настоящими. Это капитуляция. Мы никогда не будем заниматься переговорами в таких условиях", - приводит агентство "Мехр" слова Аракчи.

Министр добавил, что тем не менее Тегеран никогда не отказывался от диалога. Однако глава МИД уточнил, что действия США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе показали - Вашингтону доверять нельзя. Он пояснил, что Иран не пойдет на переговоры со страной, которая одновременно с диалогом вводит новые санкции.

Аракчи добавил, что санкции - главное препятствие в развитии иранской экономики, и Иран будет бороться с ними путем диалога с международными партнерами для отмены ограничений и путем развития внутреннего потенциала страны.

В 2015 году Ираном и "шестеркой" международных посредников - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией, был заключен СВПД, в соответствии с которым Тегеран согласился ограничить деятельность в ядерной сфере в обмен на снятие с него экономических санкций. Трамп в мае 2018 года вышел из ядерной сделки и возобновил действие односторонних антииранских санкций. В ответ Тегеран объявил о поэтапной отмене ограничений в рамках СВПД. Сменивший Трампа на посту президента Джо Байден выразил готовность вернуться в СВПД, однако все попытки за время его пребывания в Белом доме вдохнуть в ядерную сделку новую жизнь не увенчались успехом. На этой неделе верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи скептически высказался об идее переговоров с США для урегулирования разногласий. Так он отреагировал на принятое в феврале решение американского президента Трампа восстановить политику максимального давления на Иран. Эта политика, в частности, предусматривает ужесточение санкционного режима против Тегерана. Также Трамп заявлял о желании заключить с Тегераном соглашение по ядерной проблеме и избежать конфронтации. В свою очередь президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркивал, что Тегеран не стремится к созданию ядерного оружия.



