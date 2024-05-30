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Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбуки

Эксперимент по маркировке электроники в РФ распространят на смартфоны и ноутбуки
Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции, проводящийся в РФ с 1 декабря 2023 года, будет распространен на ноутбуки, смартфоны, телефоны, платы.

В соответствии с утвержденным правительством РФ постановлением, маркировку телефонов и ноутбуков планируется тестировать с 10 июня 2024 года до 30 апреля 2025 года, печатных плат - с 1 июля 2024 года до 31 августа 2025 года.

В декабре прошлого года в эксперимент по маркировке электронной продукции были включены только розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника, всего 15 видов продукции в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС.

"Расширение эксперимента по маркировке радиоэлектроники - логичный шаг. Мы говорили, что после старта эксперимента в отношении светотехники планомерно будем развивать маркировку и других электронных изделий. Маркировка потребительской электроники призвана защитить российских граждан от покупки подделки, а также отсечь от госзакупок производителей, которые лишь делают вид, что производят товары в России. Это даст серьезный стимул для развития отечественного производства техники", - комментировал ранее расширение эксперимента замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

По данным министерства, на сегодняшний день участие в пилотном проекте по маркировке радиоэлектроники принимают 70 компаний.

"Совет Евразийской экономической комиссии в прошлом году принял решение, что в каждой из стран ЕАЭС гарантировано признание кодов маркировки на ноутбуках и телефонах, поэтому расширение эксперимента на этот тип электроники - ожидаемый шаг. ЦРПТ готов к расширению эксперимента", - сказал директор по индустриальной маркировке ООО "Оператор ЦРПТ" (оператор системы маркировки "Честный знак") Дмитрий Горелик, слова которого приведены в сообщении компании.

В ЦРПТ привели данные legaltech-компании IQ Technology, согласно которым доля поддельных смартфонов в РФ сейчас достигает 31% предложения, ноутбуков - 30%, смартчасов - 63%.

Василий Шпак Минпромторг РФ
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