Минфин готов рассмотреть продление налогового вычета за переработку винограда на 3 года

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минфин готов рассмотреть предложение виноградарской и винодельческой отрасли о продлении механизма налогового вычета за переработку винограда на три года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы понимаем, что налоговые вычеты - это большое подспорье для производителей алкогольной продукции полного цикла. Поэтому готовы рассмотреть предложение о продлении этого механизма еще на три года, вынесем этот вопрос на обсуждение", - заявил статс-секретарь - замминистра финансов Алексей Сазанов на совещании, которое он провел в рамках рабочей поездки в Дагестан.

По словам директора комитета по виноградарству и алкогольному регулированию республики Шерифа Керимханова, из общей площади виноградников в России в 105 тысяч га на Дагестан приходится 27 тысяч га, около 26%. Согласно утвержденной стратегии развития виноградарства в республике, до 2035 года этот показатель должен достичь 34,7 тысячи га.

Однако несмотря на увеличение площадей виноградников в республике, их количество не покрывает спрос производителей алкогольной продукции на сырье. "Виноград с каждым годом дорожает, причиной этого является в том числе недостаточный объем засаженных виноградников в Дагестане в условиях возрастающего спроса не только со стороны республиканских заводов, но и предприятий из других регионов. Поэтому одним из главных сдерживающих факторов развития предприятий бизнес обозначил рост цен на сырье", - говорится в пресс-релизе.

Представители бизнеса отметили, что предприятия в Дагестане начали развиваться большей частью благодаря механизму налогового вычета за переработку винограда, и предложили продлить его действие на более длительный срок.

"Если у бизнес-сообщества будут идеи, как улучшить условия предоставления налогового вычета для стимулирования засадки винограда, мы также открыты к диалогу по этому вопросу", - сказал Сазанов, комментируя предложение бизнеса.

В целом по России за 2023 год объем вычета за переработку винограда в вино и коньяк составил 15 млрд рублей. Из них 2,7 млрд рублей пришлось на Дагестан.

Налоговый вычет применяется по сумме акциза на виноград, который используется в производстве вина. Акциз на виноград в России был введен в 2020 году. На налоговый вычет могут претендовать предприятия, использующие виноград по технологии полного цикла при условии реинвестирования соответствующих средств в развитие производства и увеличение площадей виноградников.