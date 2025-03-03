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"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск Lada Iskra 19 апреля

"АвтоВАЗ" планирует начать выпуск Lada Iskra 19 апреля
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует начать промышленное производство автомобилей семейства Lada Iskra с 19 апреля, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"19 апреля 1970 года с конвейера в Тольятти сошли первые всенародно любимые "Копейки", и мы благодарны нашим ветеранам, которые создали этот завод и до сих пор помогают нам своим опытом. Спустя 55 лет, 19 апреля 2025 года, мы отметим этот день стартом промышленного производства нашей новейшей модели - Lada Iskra", - цитирует пресс-служба "АвтоВАЗа" главу компании Максима Соколова.

По его словам, "АвтоВАЗ" с 2022 года локализовал более 2 тыс. наименований материалов и компонентов и теперь технологически не зависит от поставок из "недружественных" стран при производстве автомобилей на платформе, на которой выпускается, в том числе Lada Iskra. Речь идет о платформе XJO - локализованной российской версии французской CMF-B.

"Уже в июне 2025 года мы проведем мировую премьеру нового кроссовера, созданного российскими инженерами на российской платформе Lada Vesta, и начнем его выпуск в 2026 году", - также отметил Соколов.

Lada Iskra - семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. Впервые автомобиль показали на ПМЭФ-2024. Сообщалось, что "АвтоВАЗ" вложил в запуск модели 40 млрд руб. Концептуально Lada Iskra займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta.

Lada Iskra показывали президенту РФ Владимиру Путину во время его визита на "АвтоВАЗ" в конце января. Ему также продемонстрировали перспективный городской кроссовер B+ Cross и полноприводный электромобиль e-Niva.

Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель объемом 1,6 л мощностью 90 л.с. с пятиступенчатой МКПП; двигатель 1,6 литра мощностью 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией.

В базовой комплектации Lada Iskra будут доступны такие опции, как две фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости ESC, контроль давления в шинах, передние электростеклоподъемники. Более высокие уровни оснащения дополнительно включают противотуманные фары с подсветкой поворота, задние электростеклоподъемники, мультимедийную систему с онлайн-сервисами "Яндекс", "теплые" опции.

АвтоВАЗ Максим Соколов Lada Iskra
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