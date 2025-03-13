МИД РФ заявил о возможности контактов России и США по Украине уже сегодня

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Российско-американские контакты по Украине возможны уже сегодня, Москва готова обсуждать изложенные на встрече США-Украина в Джидде инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Будем готовы обсудить изложенные там инициативы в ходе будущих контактов с американской стороной. Также могу сказать, что такие контакты возможны уже сегодня", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что Россия "внимательно следила за состоявшейся 11 марта в Джидде встречей представителей США и Украины".

"Мы ознакомились с принятым по ее итогам заявлением, в котором содержатся разные идеи. На данный момент никаких официальных идей к нам на этот счет не поступало", - добавила официальный представитель МИД РФ.