РФ в ответ на 16-й пакет санкций расширила "стоп-лист" для граждан ЕС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Россия в ответ на введенные Евросоюзом 24 февраля ограничительные меры (16-й пакет санкций) "существенно" расширила список представителей стран ЕС и евроинститутов, которым запрещён въезд в РФ, сообщили в российском министерстве иностранных дел.

"В ответ на эти недружественные действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым (...) запрещен въезд на территорию нашего государства", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

На Смоленской площади сообщили, что речь идёт, в частности, о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран-членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине, лицах, ответственных за незаконное преследование российских граждан, введение санкций или призывающих к конфискации российских активов, депутатах стран-членов ЕС и Европарламента, голосовавших за антироссийские резолюции и законопроекты.

"В российский "стоп-лист" были также внесены отдельные представители структур Совета Европы, отметившиеся антироссийской активностью", - добавили в МИД РФ.