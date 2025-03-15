Власти заявили об отсутствии угрозы экологии из-за пожара на нефтебазе в Туапсе

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко сообщил, что угрозы разлива нефтепродуктов на месте пожара на нефтекомплексе в Туапсе нет.

"Угрозы розлива нефтепродуктов и нанесения ущерба экологии нет. При плохом самочувствии, возникновении кашля во время смога необходимо обратиться в медучреждения", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В ночь на пятницу БПЛА атаковали нефтекомплекс в Туапсе. Загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. метров, на месте ЧП работают экстренные оперативные службы. Специалисты постоянно охлаждают стенки резервуара, а также соседние конструкции для недопущения деформации резервуара под воздействием пламени. Пострадавших нет.