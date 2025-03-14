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Потерпевшими после атаки украинских дронов признаны свыше 70 жителей Подмосковья

Потерпевшими после атаки украинских дронов признаны свыше 70 жителей Подмосковья
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Более 70 жителей Подмосковья признаны потерпевшими от массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион 11 марта, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"В ходе предварительного следствия признаны потерпевшими и допрошены более 70 граждан, в том числе родственники погибших и пострадавшие в результате теракта, проведено свыше 200 осмотров объектов недвижимости и гражданских транспортных средств, а также мест обнаружения фрагментов уничтоженных летательных аппаратов", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Она отметила, что в рамках расследования назначено более 70 судебных экспертиз, "среди которых медицинские и взрывотехнические, в том числе по обнаруженным поражающим элементам, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры".

Как сообщалось, трое человек стали в Подмосковье жертвами атаки беспилотников 11 марта.

Российские военные заявили о перехвате и уничтожении 337 дронов.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Подмосковье
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