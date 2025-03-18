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Путин назвал санкции механизмом давления и исключил возврат к тому, как было

Путин назвал санкции механизмом давления и исключил возврат к тому, как было
Президент РФ Владимир Путин выступает на XXXIV Съезде РСПП
Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Санкции в отношении России носят стратегический, системный характер, направлены на ослабление России, даже если санкции ослабят, западные страны найдут другой способ "поддавить" на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

Он при этом отметил, что сейчас разворачивается новая спираль экономического соперничества, поэтому на полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала рассчитывать в будущем не стоит.

"Знаю, что сейчас в деловых и экспертных кругах активно обсуждается вопрос - что будет дальше с нелегитимными санкциями в отношении России, наших компаний, граждан - снимут их, оставят, усилят и так далее. Предлагаю исходить из следующих соображений: санкции - это не временные или точечные меры. Это механизм системного, стратегического давления на нашу страну. И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее технологические и экономические возможности", - сказал Путин.

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"Причем если раньше западные так называемые элиты пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им похоже стесняться не нужно, и не собираются стесняться. Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать - 28 тыс. 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причем кратно выше", - отметил президент

"Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса", - заявил Путин.

По его словам, сейчас "на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества, и в этих условиях даже неловко вспоминать про нормы ВТО, которые когда-то активно продвигали с Запада - когда им было выгодно".

"Очевидно, и уже не раз говорил об этом, как было прежде - уже не будет. На полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала надеяться не стоит. Как не приходится рассчитывать и на западные механизмы защиты прав инвесторов и предпринимателей", - сказал президент.

Владимир Путин РСПП
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