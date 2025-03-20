Что произошло за день: четверг, 20 марта

Консультации РФ и США по черноморской инициативе, новый президент МОК, ситуация на месте пожара на нефтебазе в Краснодарском крае

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сенатор Карасин и советник директора ФСБ Беседа возглавят делегацию России на консультациях экспертных групп с США, которые пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Речь пойдет о черноморской инициативе.

- Граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания в России, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября. Соответствующий указ подписан президентом РФ.

- Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась до 3,75 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло в результате атаки БПЛА.

- Начальник радиотехнической службы Главного штаба ВМФ России арестован по делу о взятке. По данным следствия, Олег Лопатиев получил от представителя одной из компаний 8 млн рублей "за общее покровительство и попустительство при реализации компанией контракта" в рамках оборонного заказа.

- Военные Израиля начали наземную операцию на севере сектора Газа в районе населенного пункта Бейт-Лахия.

- Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана новым президентом Международного олимпийского комитета. Она стала первой женщиной - главой МОК в истории.

- Бокс включен в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.