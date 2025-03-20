Поиск

Что произошло за день: четверг, 20 марта

Консультации РФ и США по черноморской инициативе, новый президент МОК, ситуация на месте пожара на нефтебазе в Краснодарском крае

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сенатор Карасин и советник директора ФСБ Беседа возглавят делегацию России на консультациях экспертных групп с США, которые пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Речь пойдет о черноморской инициативе.

- Граждане Украины, не имеющие законных оснований для пребывания в России, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября. Соответствующий указ подписан президентом РФ.

- Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае сократилась до 3,75 тысячи квадратных метров. Возгорание произошло в результате атаки БПЛА.

- Начальник радиотехнической службы Главного штаба ВМФ России арестован по делу о взятке. По данным следствия, Олег Лопатиев получил от представителя одной из компаний 8 млн рублей "за общее покровительство и попустительство при реализации компанией контракта" в рамках оборонного заказа.

- Военные Израиля начали наземную операцию на севере сектора Газа в районе населенного пункта Бейт-Лахия.

- Кирсти Ковентри из Зимбабве избрана новым президентом Международного олимпийского комитета. Она стала первой женщиной - главой МОК в истории.

- Бокс включен в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ Турции повысил ставку по кредитам overnignt на 2 п.п. на внеочередном заседании

УК аэропорта Братска заявила о повышении цены авиатоплива ниже инфляции

В IT-компании "Ланит" изымают документы по контрактам по информсистеме судов Москвы

Сбербанк подал иск к кипрской "дочке" на 16,6 млрд рублей

Сбербанк подал иск к кипрской "дочке" на 16,6 млрд рублей

Россия пригласит США на международную встречу по линии Совбезов в Москве в мае

В Москве надеются на стабилизацию ситуации в Сербии через внутренний диалог

В Москве надеются на стабилизацию ситуации в Сербии через внутренний диалог

СКАН-Интерфакс представил рейтинг медиаприсутствия нейросетей

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

S7 прекратит продажи билетов на рейсы из Братска в Москву из-за подорожания топлива

Сенатор Карасин и советник главы ФСБ Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп с США

Сенатор Карасин и советник главы ФСБ Беседа возглавят делегацию РФ на консультациях экспертных групп с США

Украинцев, незаконно находящихся в РФ, обязали покинуть страну до 10 сентября

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2220 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне55 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6049 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости376 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе368 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов191 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ33 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии168 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау88 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России54 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall329 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });