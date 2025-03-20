Режим ЧС введен в Энгельсском районе Саратовской области после атаки дронов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Власти объявили о введении режима ЧС муниципального уровня в Энгельсском районе Саратовской области, сообщил глава районной администрации Максим Леонов в четверг.

"Подписано постановление о введении на территории района режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня", - написал Леонов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что по поручению губернатора региона Романа Бусаргина продолжается работа по устранению последствий атаки БПЛА в социальных учреждениях.

"По телефонам горячей линии на базе ЕДДС (...) собирается информация от жителей о повреждении имущества", - добавил Леонов.

Ранее сообщалось об утренней атаке БПЛА на Саратовскую область. Власти оценили ее как самую массированную за все время. Повреждена больница Энгельса, два детских сада, школа и несколько десятков частных домов в СНТ, пострадали два человека. На территории аэродрома произошло возгорание, проводится эвакуация людей с ближайших СНТ.