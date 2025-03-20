Израиль начал наземную военную операцию на севере сектора Газа

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Военные Израиля приступили к наземной операции в районе населенного пункта Бейт-Лахия на севере сектора Газа, сообщают в четверг израильские СМИ.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что возглавляют операцию два танковых батальона 188-й бригады.

В преддверии операции израильская армия нанесла авиаудары примерно по 40 объектам близ Бейт-Лахии. В ЦАХАЛ отметили, что их целями были, в частности, туннели, которые используют, по их данным, члены группировки ХАМАС.

Ранее на этой неделе в ЦАХАЛ сообщили, что возобновили нанесение массированных ударов по объектам, принадлежащим ХАМАС, в секторе Газа. В ХАМАС в свою очередь заявили, что израильское правительство своим решением возобновить боевые действия подвергает опасности жизни остающихся в Газе заложников.