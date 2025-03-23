Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел на нефтебазе Кубани

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Выброс нефтепродуктов из горящего резервуара произошел ночью на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб региона.

Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, потушена. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждений не получили.

Продолжается тушение пожара на втором из загоревшихся ранее резервуаров. Также после ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара.

Общая площадь пожара составляет 2 тыс. кв.м.

Пожар после атаки дронов

В среду в результате атаки украинских беспилотников начался пожар на нефтебазе в станице Кавказской. Произошла утечка из одного из резервуаров с последующим возгоранием нефтепродуктов. По данным на 18:00 мск среды, площадь пожара составляла 4,25 тыс. кв. м. Пожару был присвоен 4-й ранг сложности.

В пятницу в процессе тушения из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, огонь распространился на второй резервуар. Общая площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. Пострадали двое пожарных. Загоревшийся 19 марта резервуар полностью потушен, второй резервуар продолжают тушить на площади 1,2 тыс. кв. метров.

В Минобороны РФ в среду заявили, что объект обеспечивает перевалку нефти с железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).