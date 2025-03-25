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Американские эксперты оптимистично оценили результаты переговоров в Эр-Рияде

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американские эксперты, принимавшие участие в американо-российской встрече в Саудовской Аравии, в своих сообщениях администрации дали оптимистичные оценки итогов переговоров, сообщил телеканал CВS со ссылкой на источники.

"Хотя детали заявления не были сразу ясны, источники сообщили, что отчеты, которыми поделилась с администрацией президента Дональда Трампа техническая группа США в Эр-Рияде, казались оптимистичными", - говорится в сообщении CBS.

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Ожидается, что США и Россия опубликуют совместное итоговое заявление во вторник в 4 часа утра по времени Вашингтона (в 11 часов по московскому времени).

Российско-американские консультации экспертов накануне прошли в Эр-Рияде, Москву представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее рассказал, что эксперты соберутся "в начале в основном для проработки перспектив возможной реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря".

В свою очередь Карасин заявил "Интерфаксу", что переговоры в Эр-Рияде станут продолжением российско-американских контактов на уровне глав государств и встречи в столице Саудовской Аравии между Ушаковым, главой МИД РФ Сергеем Лавровым и их американскими визави. Сенатор отметил конструктивный и решительный настрой российской стороны.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил в воскресенье, что американская и российская стороны на переговорах обсудят прекращение огня между Москвой и Киевом на Черном море, так как эта мера позитивно скажется на торговле.

По словам Уолтца, в дальнейшем, как ожидается, можно будет перейти к обсуждению других аспектов украинского урегулирования.

Он отметил, что по мнению США, сейчас стороны гораздо ближе к решению конфликта, чем когда-либо ранее.

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