Кремль назвал подпадающие под временный мораторий на удары энергообъекты

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Кремль опубликовал согласованный с США перечень российских и украинских объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.

Это нефтеперерабатывающие предприятия;

нефте-, газопроводы и хранилища, включая насосные станции;

вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, включая электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители;

атомные электростанции;

дамбы гидроэлектростанций.

Временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года, и, по взаимной договоренности, может быть продлен, сказано в пресс-релизе.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона вправе считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.