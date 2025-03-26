РФ при решении о возврате иностранных компаний будет выдвигать ряд требований

Речь идет о локализации производств и инвестициях в Россию, заявил Михаил Мишустин

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Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Вернуться на рынок РФ смогут прежде всего те иностранные инвесторы, которые не делали заявлений об уходе, сохраняли работу российских "дочек", либо могут предложить уникальные технологии, при этом ко всем компаниям будут предъявляться требования по локализации производств и капвложениям, заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в середине марта президент Владимир Путин поручил кабмину подготовить условия возвращения нерезидентов, покинувших РФ на фоне санкций, в случае, если они захотят возобновить работу на российском рынке.

"Мы будем руководствоваться исключительно своими национальными интересами. Абсолютный приоритет для российских производителей в отраслях для достижения технологического лидерства и для сельхозпроизводителей (...) Прежде всего, (для возвращения - ИФ) рассматриваем компании, которые не заявляли об уходе из России, продолжали деятельность через свои дочерние предприятия, ответственно отнеслись к трудовым коллективам, те, кто ушли под давлением правительств, сохранив рабочие места, контакты, технологии, при этом понесли даже финансовые потери и оставили за собой возможность вернуться - почему бы нет. Кто обладает также уникальными компетенциями в этом плане - это также важно", - сказал премьер-министр, выступая в Государственной думе в рамках отчета правительства об итогах работы в 2024 году.

"Требования должны быть обязательно по локализации, по инвестициям в Россию", - сообщил Мишустин, отметив, что "все решения будут приняты индивидуально специальной комиссией".