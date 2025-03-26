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Что произошло за день: среда, 26 марта

Обвинение основателю "Русагро", сбой в работе СБП и инцидент с самолетом в Новом Уренгое

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Основателю "Русагро" Вадиму Мошковичу предъявлено обвинение по делу об особо крупном хищении. По предварительным данным, речь идет об 1 млрд руб. Как сообщил источник, также обвинение предъявлено бывшему генеральному директору агрохолдинга Максиму Басову. Дело было возбуждено следственным департаментом МВД России "по факту хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях". В "Русагро" подтвердили, что в компании прошли обыски, подчеркнув, что они не связаны с ее текущей деятельностью. Акции "Группы Русагро" упали на 15,6%.

- Проблемы возникли у пользователей при оплате и переводах по СБП. В Роскомнадзоре сообщили, что сложности связаны со сбоем на инфраструктуре Национальной системы платежных карт. Впоследствии НСПК восстановила работу Системы быстрых платежей после сбоя.

- Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул задержана в аэропорту Кишинева. Утверждается, что ее задержали в рамках уголовного дела о незаконном финансировании предвыборной кампании по выборам главы Гагаузии в 2023 году. Парламент автономии потребовал от властей Молдавии освободить Гуцул, люди собираются на митинг.

- Стойка шасси сломалась у самолета Ан-12 при посадке в Новом Уренгое. На борту самолета авиакомпании "Атран" находилось 8 членов экипажа. Один человек госпитализирован. Аэропорт Нового Уренгоя возобновит прием и отправку самолетов утром в четверг.

- Киев продолжает удары по энергетической инфраструктуре РФ, заявили в российском Минобороны.

- В Казахстане заявили, что ведут переговоры с Киевом по вопросу безопасности КТК. В ночь на 24 марта украинская армия пыталась атаковать нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" КТК в Краснодарском крае.

- Корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области. Ее гибель будет расследоваться, в том числе по статье о теракте. Находившийся с журналисткой оператор был ранен.

- Вячеслав Володин призвал отойти от обращения "господин" в Госдуме. Он предложил обращаться словами "товарищ" или "коллега".

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