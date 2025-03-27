Пострадавшему от мазута кубанскому турбизнесу продлят сроки уплаты налогов

Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Предпринимателям Краснодарского края, пострадавшим от последствий декабрьского разлива мазута в Керченском проливе, предполагается продлить до 25 декабря 2025 года сроки уплаты налогов и страховых взносов, сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.

Речь идет о платежах, подлежащих уплате за период с февраля по октябрь 2025 года включительно. Соответствующий проект постановления внесен на рассмотрение в правительство.

Отсрочка предусмотрена по налогу на имущество организаций, земельному налогу, включая авансовые платежи по этим налогам и страховым взносам, установленным Налоговым кодексом и Федеральным законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

"Реализация решения позволит бизнесу высвободить оборотные средства для преодоления последствий сложившейся экономической обстановки в регионе", - считают чиновники.

Для получения указанных мер поддержки организации и физические лица должны одновременно соответствовать следующим критериям: организация или физлицо ведет предпринимательскую деятельность на территории города-курорта Анапа и Темрюкского района Краснодарского края, где введен режим чрезвычайной ситуации. Код основного вида деятельности по состоянию на 1 марта 2025 года соответствует одному из следующих: "разведение прочих животных", "деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания", "деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания", "деятельность туристических агентств и туроператоров", "деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления", "деятельность санаторно-курортных организаций", "деятельность парков отдыха и пляжей", "деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки" и другие.

Перечень лиц, соответствующих критериям, будет формировать администрация Краснодарского края и направлять в региональное УФНС и уполномоченный орган страховщика.

По данным Минэкономразвития, на территории Анапы и Темрюкского района работают 1223 организации и индивидуальных предпринимателя с видами экономической деятельности "туризм", в их числе гостиницы, санатории, аквапарки, дельфинарии, зоопарки, базы отдыха, туристические агентства и туроператоры.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС. Сбор мазута продолжается.