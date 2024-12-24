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Власти Мурманской области не видят рисков для запуска порта "Лавна"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Комплекс перегрузки угля "Лавна" (ООО "Морской торговый порт "Лавна") будет введен в эксплуатацию несмотря на геополитическую обстановку. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на пресс-конференции во вторник.

"Мы не видим никаких рисков (...) по развитию и работе нашего порта "Лавна", - сказал Чибис, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что инвесторы и власти намеренно не раскрывают информацию о реализации инвестпроектов преждевременно. "Раньше говорили, что деньги любят тишину. Сейчас можно сказать: инвестпроекты любят тишину", - сказал глава региона.

"Наши противники все мониторят, что появляется в СМИ, новостях, превентивно накладывают санкции – юридическое лицо только создано, проект еще не построен, но уже подпал под санкции", - констатировал Чибис.

Ранее в интервью "Интерфаксу" Чибис сообщил, что порт "Лавна" "в декабре ожидает первый груз, все разрешения для работы первой технологической линии комплекса получены, пусконаладка завершена".

В ноябре глава Росморречфлота Андрей Тарасенко сообщал, что ввод в эксплуатацию морского порта "Лавна" под Мурманском ожидается до конца текущего года.

"В настоящее время получено заключение о соответствии и разрешение на ввод в эксплуатацию на железнодорожную линию необщего пользования, обеспечена возможность технической эксплуатации терминала в режиме пусконаладочных работ", - говорил Тарасенко.

В сентябре РЖД запустили движение по второму железнодорожному пути для нового порта Лавна на перегоне Хибины - Нефелиновые Пески в Мурманской области.

Порт "Лавна" является незамерзающим и глубоководным: у берега глубины достигают 15 метров, он способен круглогодично принимать крупнотоннажные суда.

ООО "Морской торговый порт "Лавна" Лавна Мурманская область
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