Миронов выступил за введение визового режима со странами Центральной Азии

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Со странами Центральной Азии необходимо вводить визовый режим, заявил лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава фракции этой партии в Госдуме Сергей Миронов в Новосибирске в пятницу на встрече с региональным партийным активом.

"(...) нужно рассматривать вопрос о введении визового режима со странами Центральной Азии", - сказал он.

Патентная система, считает он, себя на оправдывает, поскольку зачастую иностранные граждане, приобретая патент, не собираются осуществлять по нему трудовую деятельность. В ряде случаев труд мигрантов можно использовать, но с условием, чтобы они не привозили в РФ семьи, отметил политик.

"Приехали, отработали и уехали - без семей", - сказал он.

Миронов сообщил, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ответственность членов семей мигрантов за совершенные преступления, уже принят ряд законов, касающихся миграции, в том числе полиции дано право выдворять иностранных граждан без суда.