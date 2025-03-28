В Кремле отметили неготовность ЕС отменить санкции против Россельхозбанка

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз своими действиями по вопросу санкций в отношении России не способствует установлению мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На брифинге его попросили прокомментировать планы ЕС ввести новые санкции.

"Неотъемлемой частью "Черноморской инициативы" является снятие санкций с нашего банковского учреждения, которое связано с расчетами по экспорту сельхозпродукции, и если европейские страны не хотят идти по этому пути, то это означает, что они не хотят идти по пути мира и не хотят способствовать и действовать в унисон с усилиями, которые проявляют Москва и Вашингтон для выхода в мирное русло", - сказал он.

Песков отметил, что "все это уже не новое положение". "Такое же положение было зафиксировано еще в прошлый раз, когда "Черноморская инициатива" работала, действовала, выполнялись все обязательства, за исключением обязательств в отношении России. И они так и не были выполнены", - сказал Песков.

На переговорах c США 25 марта в Эр-Рияде обсуждалась возможность сделки по обеспечению безопасного судоходства в Черном море. После переговоров стало известно, что Вашингтон выразил готовность помочь Москве восстановить доступ к мировому рынку сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страховки морских перевозок, расширить доступ судов к портам, а также готов содействовать обеспечению доступа к платежным системам для транзакций, имеющих отношение к торговле сельхозпродукцией и удобрениями.

В Кремле особо подчеркнули, что "договоренность обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", вступает в силу после "снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов".

Комментируя эту тему, первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что подключение банков к SWIFT обсуждалось с США, хотя это решение должен принимать Евросоюз.

27 марта EUObserver со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что страны ЕС начали обсуждать 17-й пакет санкций против России.