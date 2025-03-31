ТГК-2 в 2024 году сократила чистый убыток по МСФО в 4,7 раза

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-2" в 2024 году получило чистый убыток по МСФО в размере 3,274 млрд рублей, что в 4,7 раза меньше убытка годом ранее, говорится в отчете компании.

Выручка при этом выросла на 8,7% - до 56,658 млрд рублей.

Операционные расходы компании увеличились на 3% - до 52,796 млрд рублей. Операционная прибыль в 2024 году выросла почти в 2 раза и составила 1,425 млрд рублей.

Убыток до налогообложения сократился в 3,3 раза, до 4,778 млрд рублей.

Летом 2023 года суд обратил в доход государства контрольный пакет акций ТГК-2, в результате чего Росимущество получило 83,4% акций генкомпании. А осенью 2024 года они были переданы в доверительное управление входящему в "Газпром энергохолдинг" ПАО "Центрэнергохолдинг" .

В ТГК-2 входят генерирующие предприятия пяти регионов РФ: Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областей. Установленная электрическая мощность ТГК-2 вместе с дочерними обществами составляет 2,45 ГВт, тепловая мощность - 8,8 тысячи Гкал.ч. ТГК-2 включает 12 ТЭЦ, 30 котельных и 4 предприятия тепловых сетей.