Президент РФ подписал указ об осеннем призыве в армию

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2024 г. на военную службу будет призвано 133 тыс. человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился призвать на военную службу в октябре - декабре 2024 года 133 тыс. человек.

Указ опубликован в понедельник на портале правовой информации.

"Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 133 тыс. человек", - говорится в документе.

Этим же указом президент распорядился осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок службы которых по призыву истек.

Указ от 30 сентября вступил в силу со дня его опубликования.

Генштаб заявил, что призывники не будут направляться для участия в СВО в новых регионах РФ.

"Хочу отметить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут", - сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

"Срок военной службы по призыву не изменится и составит 12 месяцев, а отправки призывников со сборных пунктов спланированы с 15 октября 2024 года", - сказал Цимлянский.

В ходе весенней призывной кампании в этом году, согласно указу президента РФ, на срочную военную службу (1 год) призвали 150 тыс. новобранцев.

По официальным данным, в ходе прошлого осеннего призыва на срочную службу в армию направили 130 тыс. человек.

1 января 2024 года вступили в силу изменения в системе призыва в армию, максимальный возраст для призыва на срочную военную службу увеличен до 30 лет.

1 января также вступил в силу подписанный в сентябре 2023 года президентом РФ указ об увеличении предельного возраста предоставления отсрочки от срочной службы для IT-специалистов до 30 лет.