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Минобороны РФ опровергло связь весеннего призыва с проведением СВО

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минобороны России заявило в понедельник, что предстоящий весенний призыв в армию не связан с проведением спецоперации на Украине.

"Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации", - сказали в военном ведомстве.

По его информации, весенний призыв будет проходить во всех субъектах РФ, "за исключением 54 отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к ним, где граждане призываются на военную службу только в осеннюю призывную кампанию".

"Это связанно с климатическими особенностями указанных территорий", - пояснили в Минобороны.

Ранее в понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 2025 года 160 тыс. человек.

"Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2025 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих (...) призыву на военную службу, в количестве 160 тыс. человек", - говорилось в соответствующем указе главы государства.



Минобороны РФ Владимир Путин
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