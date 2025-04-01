Лавров сообщил о подготовке новой встречи представителей РФ и США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россия и США готовят новую встречу по ликвидации раздражителей в двусторонних отношениях и нормализации контактов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров журналистам.

По его словам, Москва и Вашингтон с одобрения президентов двух стран работают над темой "ликвидации так называемых раздражителей, которые серьезно мешают работе" посольств в обеих столицах.

"Была встреча в Стамбуле, сейчас готовится вторая встреча, тем временем идут контакты по телефону, по видеоконференцсвязи", - сказал Лавров.

"Я не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах", - подчеркнул он.

Глава МИД РФ напомнил, что не Россия начала чинить препоны работе дипломатов: "Еще администрация (Барака - ИФ) Обамы активно отметилась на этом поприще". "Ну, мы только отвечали по законам взаимности, которые в дипломатии никто не отменял", - отметил Лавров.

Российско-американские консультации в Стамбуле прошли 28 февраля.

В сообщении МИД РФ тогда говорилось, что "дискуссии прошли в содержательном и деловом ключе. Условлено продолжать диалог по данному каналу".

Последняя встреча представителей РФ и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.