Переговоры РФ и США в Эр-Рияде завершаются

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российско-американские консультации экспертов в Эр-Рияде, длящиеся больше 10 часов, подходят к концу, заявил член делегации РФ, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Переговоры завершаются", - сказал Карасин "Интерфаксу".

Кроме Карасина от российской стороны в переговорах экспертов участвует советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Как сообщали СМИ, со стороны США в переговорах участвовали старший директор по Европе Совета нацбезопасности Эндрю Пик и высокопоставленный чиновник Госдепа Майкл Антон.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что на этих консультациях РФ-США в Эр-Рияде обсуждается проблематика Черноморской инициативы.

"Сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на это согласие. Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд", - сказал Песков журналистам в понедельник.

По просьбе представителей СМИ Песков уточнил, что в рамках проблематики Черноморской инициативы обсуждается "в первую очередь, безопасность судоходства".