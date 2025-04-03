Фонд Элтона Джона признан нежелательным в России

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность американского и британского Elton John AIDS Foundation.

"Принято решение о признании нежелательной деятельности неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation. Первоначально организация учреждена в 1992 г. в США. В 1993 г. - уже в Великобритании - была зарегистрирована еще одна НПО с аналогичным названием", - сообщили в надзорном ведомстве в четверг.

Основатель обеих организаций - британский музыкант Элтон Джон.

"Целями их деятельности является оказание поддержки общественным объединениям по профилактике и борьбе со СПИДом среди наиболее подверженных групп, а также преодоление дискриминации и пренебрежения в отношении ВИЧ-инфицированных и лиц с нетрадиционными взглядами", - сообщили в прокуратуре.

При этом, отметили в прокуратуре, организации "в большей степени сосредоточены на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семьи, смены пола".

"К политике стран, защищающих традиционные духовно-нравственные ценности, относятся негативно. С началом специальной военной операции участвуют в информационной кампании Запада по очернению России", - добавили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что в РФ британский фонд плотно сотрудничает с некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранных агентов.